Israele | Netanyahu punta al sesto mandato ma | dopo 12 anni | imponente marcia contro

- A due giorni dalle elezioni politiche, le quarte in due anni, migliaia di israeliani hanno manifestato, a Gerusalemme, per chiedere le dimissioni del premier, Benjamin, che, dopo 12 anni ...Gerusalemme, 21 mar 12:49 - Il primo ministro di, Benjamin, ha promesso di introdurre voli diretti da Tel Aviv alla Mecca, in Arabia Saudita, in caso di vittoria alle elezioni del prossimo 23 marzo. "Vi porterò voli diretti da Tel ...Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha promesso di introdurre voli diretti da Tel Aviv alla Mecca, in Arabia Saudita, in ...Migliaia di israeliani manifestano questa sera a Gerusalemme per chiedere le dimissioni di Benjamin Netanyahu. Davanti alla residenza ufficiale del premier uscente che si sta giocando la sua sopravviv ...