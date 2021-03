Israele: Netanyahu punta al sesto mandato ma, dopo 12 anni, imponente marcia contro (Di domenica 21 marzo 2021) A due giorni dalle elezioni politiche, le quarte in due anni, migliaia di israeliani hanno manifestato, a Gerusalemme, per chiedere le dimissioni del premier, Benjamin Netanyahu, che, dopo 12 anni ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 21 marzo 2021) A due giorni dalle elezioni politiche, le quarte in due, migliaia di israeliani hanno manifestato, a Gerusalemme, per chiedere le dimissioni del premier, Benjamin, che,12...

Advertising

vaticannews_it : #22marzo #Israele Intervista a @GiuseppeDentice: 'La pandemia potrebbe incidere sul voto'. @CentroStudiInt Leggi… - AffInt : #22marzo| Oggi su AffarInternazionali, la rivista dello @IAIonline: - frammentivocali : RT @michelegiorgio2: ISRAELE/ELEZIONI. Estrema destra unita per Netanyahu Domani sera alla Knesset probabilmente entrerà la lista guidata d… - Roberto_Ricci : RT @michelegiorgio2: ISRAELE/ELEZIONI. Estrema destra unita per Netanyahu Domani sera alla Knesset probabilmente entrerà la lista guidata d… - pavisa1401 : RT @michelegiorgio2: ISRAELE/ELEZIONI. Estrema destra unita per Netanyahu Domani sera alla Knesset probabilmente entrerà la lista guidata d… -