Israele, le autorità possono impedire ingresso a scuola agli insegnanti non vaccinati o senza test negativo (Di domenica 21 marzo 2021) Con un graduale ritorno alla normalità Israele, grazie a una campagna vaccinale veloce ed efficace, si conferma il paese apripista per alcune problematiche che potrebbero riguardare in futuro anche altri paesi in tema di vaccini. Le autorità locali israeliane possono impedire l’ingresso a scuola a insegnanti che non sono vaccinati e non presentano test negativi al contagio del coronavirus come ha stabilito il tribunale di Tel Aviv, respingendo il ricorso di una insegnante cui era stato chiesto di presentare un test negativo ogni settimana o vaccinarsi se voleva continuare a lavorare a scuola. Secondo i giudici, nell’attuale situazione la municipalità ha “il diritto e il dovere” di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Con un graduale ritorno alla normalità, grazie a una campagna vaccinale veloce ed efficace, si conferma il paese apripista per alcune problematiche che potrebbero riguardare in futuro anche altri paesi in tema di vaccini. Lelocali israelianel’che non sonoe non presentanonegativi al contagio del coronavirus come ha stabilito il tribunale di Tel Aviv, respingendo il ricorso di una insegnante cui era stato chiesto di presentare unogni settimana o vaccinarsi se voleva continuare a lavorare a. Secondo i giudici, nell’attuale situazione la municipalità ha “il diritto e il dovere” di ...

