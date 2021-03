Isola dei famosi | squalifica annullata | il pubblico infuriato

Leggi su solodonna

(Di domenica 21 marzo 2021) L’deiè uno dei reality che attira su di sé la maggior parte delle polemiche; l’ultima in ordine cronologico viene da una clamorosa gaffe commessa dalla produzione. Unache si è tramutata in nulla. Tanti fan inveiscono ancora, a distanza di giorni, contro il programma per l’incomprensione; scopriamo insieme cosa è accaduto. L’deiha riacceso i motori da pochissimo tempo e, come se non fosse Articolo completo: dal blog SoloDonna