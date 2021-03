Isola dei Famosi | la vergogna di Akash contro Iva Zanicchi | “Siamo di due epoche diverse Io ho 29 anni lei…”

(Di domenica 21 marzo 2021) Polemiche suKumar Nella 15esima edizione de L’dei, iniziata lo scorso lunedì, c’è un naufrago in particolare che fa parte del gruppo dei ‘raffinati’ che sta facendo parlare molto di sé. Stiamo parlando diKumar, il modello dagli occhi di ghiaccio che tra l’altro sono frutto di una pericolosa operazione fatta non in Europa. Il concorrente è finito nel calderone per delle voci relative al suo passato e anche protagonista di un accesso botta e risposta con l’opinionista Tommaso Zorzi. Ma nel secondo appuntamento del reality show di Canale 5, andato in onda giovedì sera, è accaduto ben altro. Kumar, infatti, ha espresso delle frasi non proprio signorili nei confronti di Iva, compagna d’avventura del rampollo meneghino ed Elettra Lamborghini. Il naufrago ...

Per il momento si sta 'accontentando' di accompagnare Ilary Blasi nella conduzione dell'Famosi , vestendo i panni di opinionista accanto alla intramontabile Iva Zanicchi. Per quanto ...Difatti il popolare influencer, dopo aver vinto il Grande Fratello Vip, è diventato opinionista dell'Famosi 2021. Ma non è finita qua perchè pare che il suo futuro televisivo sia più roseo ...Tommaso Zorzi sul format online de L'Isola dei Famosi: "Avrò questi ragazzi come ospiti" Oltre a diventare uno degli opinionisti della nuova edizione de ...Akash Kumar oltre a dire che l’Isola dei Famosi è un programma trash, ha anche svelato di avere rifiutato il Grande Fratello Vip perché “inutile per la sua carriera”. Spazio, poi, per una presa in ...