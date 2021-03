Isola dei Famosi 2021, anticipazioni puntata di lunedì 22 marzo (Di domenica 21 marzo 2021) L'Isola dei Famosi 2021 sta pian piano entrando nel vivo. La terza puntata del reality show honduregno va in onda lunedì 22 marzo alle 21:20 su Canale 5. Le anticipazioni dicono che sarà un appuntamento imperdibile. Isola dei Famosi 2021: anticipazioni 22 marzo lunedì 22 marzo 2021 va in onda la terza puntata deL'Isola dei Famosi, condotto per la prima volta da Ilary Blasi. Le anticipazioni annunciano che sarà un altro appuntamento scoppiettante. I naufraghi, coordinati dall'inviato in Honduras Massimiliano Rosolino, si ritroveranno ad affrontare una prova ricompensa ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 21 marzo 2021) L'deista pian piano entrando nel vivo. La terzadel reality show honduregno va in onda22alle 21:20 su Canale 5. Ledicono che sarà un appuntamento imperdibile.dei2222va in onda la terzadeL'dei, condotto per la prima volta da Ilary Blasi. Leannunciano che sarà un altro appuntamento scoppiettante. I naufraghi, coordinati dall'inviato in Honduras Massimiliano Rosolino, si ritroveranno ad affrontare una prova ricompensa ...

