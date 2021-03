Isola dei Famosi 2021, Akash protagonista di alcune (presunte) truffe romantiche (Di domenica 21 marzo 2021) Da quando è sbarcato sull’Isola dei Famosi 2021, il modello Akash Kumar si è reso protagonista di tutta una serie di “scandali” più o meno spiacevoli. L’ultimo – qualora fosse vero e confermato – è decisamente il più grave. Se infatti cambiare colore degli occhi (anche se lui nega di averlo fatto) non è un reato, e non lo è neanche avere un nome d’arte (sebbene è emerso che nel caso di Akash i nomi siano più d’uno), non possono invece passare in sordina le accuse che sempre più donne stanno facendo all’Isolano dagli occhi di ghiaccio. La maggior parte di loro ha scritto alla blogger Deianira Marzano, che ha pubblicato le loro testimonianze. In sostanza, tutte accusano Akash di essersi avvicinato a loro o per ses*o (e in questo non c’è nulla di male, se ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 21 marzo 2021) Da quando è sbarcato sull’dei, il modelloKumar si è resodi tutta una serie di “scandali” più o meno spiacevoli. L’ultimo – qualora fosse vero e confermato – è decisamente il più grave. Se infatti cambiare colore degli occhi (anche se lui nega di averlo fatto) non è un reato, e non lo è neanche avere un nome d’arte (sebbene è emerso che nel caso dii nomi siano più d’uno), non possono invece passare in sordina le accuse che sempre più donne stanno facendo all’no dagli occhi di ghiaccio. La maggior parte di loro ha scritto alla blogger Deianira Marzano, che ha pubblicato le loro testimonianze. In sostanza, tutte accusanodi essersi avvicinato a loro o per ses*o (e in questo non c’è nulla di male, se ...

