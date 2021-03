Isa e Chia Cafè, l’angolo delle chiacchiere in libertà (21/03/21) (Di domenica 21 marzo 2021) Ben ritrovati all’Isa e Chia Café, uno spazio quotidiano dedicato ai nostri affezionati lettori e alle loro Chiacchiere in libertà. Nei commenti a questo post potrete parlare del più e del meno, cazzeggiare, conoscervi e scherzare tra di voi, senza dover spettegolare necessariamente sui gossip del momento. Buone Chiacchiere! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di domenica 21 marzo 2021) Ben ritrovati all’Isa eCafé, uno spazio quotidiano dedicato ai nostri affezionati lettori e alle lorocchiere in. Nei commenti a questo post potrete parlare del più e del meno, cazzeggiare, conoscervi e scherzare tra di voi, senza dover spettegolare necessariamente sui gossip del momento. Buonecchiere! L'articolo proviene da Isa e

Advertising

baeksopop : NON VOGLIONO SPOILER DA ISA E CHIA RAGAAAAA PER QUESTO FANNO COSÌ #Amici20 - baeksopop : Per evitare che quelle isa e chia spoilerino ogni volta ora li portano a casa Andiam bene... #Amici20 - DayaneStan : RT @AtlantisProm: Indeciso se sono più cesse Isa&Chia oppure BitchyF o forse entrambi allo stesso modo - francadc : @Senzanomeconlak Anche Isa e Chia eh. A parte il fatto che sono due donne, ma poi hanno riempito di letame Daniela… - etherealgraysxn : RT @paceywitt3r: Isabella Benanti di Isa&Chia che dice tutto ciò che pensiamo noi da un bel po’, Tommaso te la lancerei con la fionda giust… -