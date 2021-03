Inzaghi: “Quattro punti contro la Juventus non capiterà molte altre volte” (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorino – Le parole di Filippo Inzaghi al termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento giocare sul campo della Juventus. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo allo “Stadium” per affrontare la formazione di Andrea Pirlo. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega dopo la sfida con i bianconeri. Vittoria – Non capiterà tante altre volte di fare Quattro punti contro la Juventus. C’erano state critiche esagerate e ingiuste, dimenticando quanto fatto lo scorso anno. Invito tutti a vedere quanto è equilibrata la B quest’anno. Qualcuno era andato fuori di cervello. Guardando quei record, ho detto ai ragazzi che era possibile fare l’impresa a Torino. Li ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorino – Le parole di Filippoal termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento giocare sul campo della. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo allo “Stadium” per affrontare la formazione di Andrea Pirlo. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega dopo la sfida con i bianconeri. Vittoria – Nontantedi farela. C’erano state critiche esagerate e ingiuste, dimenticando quanto fatto lo scorso anno. Invito tutti a vedere quanto è equilibrata la B quest’anno. Qualcuno era andato fuori di cervello. Guardando quei record, ho detto ai ragazzi che era possibile fare l’impresa a Torino. Li ...

