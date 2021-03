Inter, Wijnaldum a zero è possibile, ma gli ostacoli sono tanti (Di domenica 21 marzo 2021) L’Inter cerca da mesi di accontentare il proprio allenatore portando in nerazzurro il centrocampista olandese Wijnaldum dal Liverpool. Georginio Wijnaldum è dall’estate del 2016, anno in cui si è materializzato il suo trasferimento dal Newcastle, un elemento essenziale delle alchimie di Jurgen Klopp, il suo allenatore al Liverpool, squadra con cui ha conquistato i titoli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 21 marzo 2021) L’cerca da mesi di accontentare il proprio allenatore portando in nerazzurro il centrocampista olandesedal Liverpool. Georginioè dall’estate del 2016, anno in cui si è materializzato il suo trasferimento dal Newcastle, un elemento essenziale delle alchimie di Jurgen Klopp, il suo allenatore al Liverpool, squadra con cui ha conquistato i titoli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

