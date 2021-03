Integrazione Film Festival: a Bergamo l’evento che racconta l’inclusione e l’incontro tra culture (Di domenica 21 marzo 2021) Cortometraggi e documentari dedicati a intercultura, identità ed inclusione, provenienti da sette Paesi diversi, capaci di raccontare esperienze di Integrazione tra diverse appartenenze culturali e provenienze nazionali. È un Integrazione Film Festival sempre più internazionale quello che si appresta alla 15esima edizione, in programma a Bergamo da mercoledì 7 a domenica 11 aprile. Cinque giornate di proiezioni, promosse da Cooperativa sociale Ruah con Lab 80 Film, in streaming (info e accesso sul sito del Festival) e in presenza presso la sala Auditorium di Bergamo (se consentito e in rispetto dei protocolli di sicurezza), con 15 Film in concorso, di cui 10 cortometraggi di finzione e 5 documentari, e due ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 marzo 2021) Cortometraggi e documentari dedicati a intercultura, identità ed inclusione, provenienti da sette Paesi diversi, capaci dire esperienze ditra diverse appartenenze culturali e provenienze nazionali. È unsempre più internazionale quello che si appresta alla 15esima edizione, in programma ada mercoledì 7 a domenica 11 aprile. Cinque giornate di proiezioni, promosse da Cooperativa sociale Ruah con Lab 80, in streaming (info e accesso sul sito del) e in presenza presso la sala Auditorium di(se consentito e in rispetto dei protocolli di sicurezza), con 15in concorso, di cui 10 cortometraggi di finzione e 5 documentari, e due ...

sentieriselvagg : Il film di Nele Wohlatz è disponibile in streaming gratuito per la rassegna online del Carbonia Film Festival, una… - Milano_Events : Torna la 15° edizione di IFF - Integrazione Film Festival - - CianPdc : Un gran bel film che parla di integrazione, lotta ai pregiudizi e amicizia e che vi strapperà più di qualche sorris… - teresacapitanio : Iff, Integrazione Film Festival ci sarà Dal 7 all’11 aprile in streaming e presenza (forse) - webecodibergamo : Iff, Integrazione Film Festival ci sarà Dal 7 all’11 aprile in streaming e in presenza (forse) -