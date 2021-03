Insulti razzisti all' attaccante del Crotone Simy | lui pubblica tutto su Instagram

(Di domenica 21 marzo 2021) Un razzismo ignorante e becero sempre più presente nel mondo del calcio (come nella vita di tutti i giorni). Due settimane dopo l'episodio che ha visto protagonista l'altro calciatore del...

... un altro deplorevole messaggio diè stato indirizzato a un giocatore dei calabresi, che ...tesserato e aveva annunciato l'intenzione di sporgere querela verso gli autori dei messaggiLa trasferta a Colonia del Borussia Dortmund si porta dietro diversi temi. Il pari deludente, gliricevuti da Bellingham ma anche la rabbia, non nascosta, del bomber Erling Haaland . Ebbene sì, perché ancora una volta, il centravanti norvegese aveva fatto il suo dovere. Ma due ...Un vile attacco sui social ha colpito nel pomeriggio di ieri, in occasione della gara di Serie A Crotone-Bologna, l’attaccante rossoblù Simy Simeon Tochukwu Nwankwo. Una dura offesa ai danni del calci ..."In Nigeria si deve propagare la peste bubbonica, godo se tuo figlio muore", sono alcune delle bestialità che sono state scritte al calciatore.