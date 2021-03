Infortunio Dzeko: le condizioni dell’attaccante della Roma (Di domenica 21 marzo 2021) Edin Dzeko ha lasciato il campo durante Roma Napoli per Infortunio: problema al flessore della coscia destra. Le sue condizioni Pessime notizie per la Roma durante il match contro il Napoli. Edin Dzeko è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema al flessore della coscia destra. L’attaccante bosniaco si è accomodato in panchina con una vistosa borsa del ghiaccio ed effettuerà gli accertamenti clinici del caso nelle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Edinha lasciato il campo duranteNapoli per: problema al flessorecoscia destra. Le suePessime notizie per ladurante il match contro il Napoli. Edinè stato costretto ad abbandonare il campo per un problema al flessorecoscia destra. L’attaccante bosniaco si è accomodato in panchina con una vistosa borsa del ghiaccio ed effettuerà gli accertamenti clinici del caso nelle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

cortomuso : Piango l'ennesimo finto infortunio di Dzeko che dirà di star male ma poi andrà in nazionale. Arkan did nothing wrong - Jacop83 : Dzeko che finge l’infortunio per non farsi convocare dalla sua Nazionale...complimenti anche a lui. #RomaNapoli - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? CHI GIOCA, CHI NO - Brahim, #Dzeko, #Mertens, Muriqi, Caceres: le novità C'è un infortunio nel #Verona ???? - SOSFanta : ?? CHI GIOCA, CHI NO - Brahim, #Dzeko, #Mertens, Muriqi, Caceres: le novità C'è un infortunio nel #Verona ???? - Otravez9d : @Rigna_over @NandoPiscopo1 @falliremooggi @AnStorti Allucinante, cazzo. Sgambetto in corsa, infortunio al gomito, c… -