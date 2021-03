“Incredibile”. Amici 21, Maria lo ha scoperto stamattina: la notizia ha lasciato tutti a bocca aperta (Di domenica 21 marzo 2021) Record per il Serale di Amici 20 che ieri sera è andato benissimo! Come rivelano gli ascolti tv di ieri, sabato 20 marzo 2021, la prima puntata ha raccolto 6.016.000 telespettatori e il 28,70% si share. Lo scorso anno, invece, 3.778.000 spettatori pari al 19.82% di share, mentre nel 2019 la puntata d’esordio aveva ottenuto il 22,23% con 4.096.000 spettatori. Per la prima volta nella storia del talent l’eliminato è stato annunciato in casetta e non in studio con le carte rotanti. Naturalmente è avvenuto per evitare di dare degli spoiler conseguenti alla registrazione. Esa Abrate è stata eliminata da Amici 20. Poi la triste battuta fatta da Pio e Amedeo a Stefano De Martino ha fatto molto discutere sui social. I due hanno fatto gli auguri al conduttore di Rai 2 perchè Belen è incinta. Poi hanno proseguito ironizzando sulla relazione tra la Rodriguez e ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 21 marzo 2021) Record per il Serale di20 che ieri sera è andato benissimo! Come rivelano gli ascolti tv di ieri, sabato 20 marzo 2021, la prima puntata ha raccolto 6.016.000 telespettatori e il 28,70% si share. Lo scorso anno, invece, 3.778.000 spettatori pari al 19.82% di share, mentre nel 2019 la puntata d’esordio aveva ottenuto il 22,23% con 4.096.000 spettatori. Per la prima volta nella storia del talent l’eliminato è stato annunciato in casetta e non in studio con le carte rotanti. Naturalmente è avvenuto per evitare di dare degli spoiler conseguenti alla registrazione. Esa Abrate è stata eliminata da20. Poi la triste battuta fatta da Pio e Amedeo a Stefano De Martino ha fatto molto discutere sui social. I due hanno fatto gli auguri al conduttore di Rai 2 perchè Belen è incinta. Poi hanno proseguito ironizzando sulla relazione tra la Rodriguez e ...

Advertising

frahamoswald : È incredibile che Maria in tutti i suoi programmi faccia così tanti ascolti, pure nella fascia oraria di uomini e d… - OneArtist5 : RECORD INCREDIBILE PER LA PRIMA PUNTATA DEL SERALE DI AMICI: Con una media di 6.016.000 milioni di spettatori e il… - yeIIowcurtains_ : come ogni volta vedo una roba tipo i due ragazzi attaccati nella metro di roma perchè si stavano baciando mi viene… - _oneilem_ : Comunque è incredibile,passa una giornata senza sentirlo,mentre parlavamo di amici,lui: BAAAAM APPARE ALL'1 DI NOTT… - irumoridelcirco : Incredibile, oggi senza Tommaso Ho mangiato ad orari regolari Ho fatto la pennichella Ho capito di avere ancora una… -