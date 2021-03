In vacanza dove il sole è Covid free (Di domenica 21 marzo 2021) Li chiamano soggiorni salute, di pacchetti, più o meno extra lusso, che consentono di vaccinarsi in anticipo, saltando la fila, per godere, allo stesso tempo, di una vacanza esclusiva. Quel che si dice: unire l'utile al dilettevole. Meglio di una fuga da Alcatraz. Sono sempre più numerose le agenzie di viaggi che organizzano l'evasione perfetta dalla «prigione» del Covid. C'è chi ha inventato un piano all inclusive che insieme al cinque stelle lusso, al cocktail a bordo piscina e allo shopping, ci mette la punturina di Pfizer. Chi ti alletta con il tramonto Covid-free su un'isola greca o con una corallina spiaggia caraibica in massima sicurezza senza mascherina, chi offre voli con date aperte per 12 mesi o abbonamenti per tour e hotel a prezzi stracciati, se non si può scommettere sulla vaccinazione a breve. Ce n'è ... Leggi su panorama (Di domenica 21 marzo 2021) Li chiamano soggiorni salute, di pacchetti, più o meno extra lusso, che consentono di vaccinarsi in anticipo, saltando la fila, per godere, allo stesso tempo, di unaesclusiva. Quel che si dice: unire l'utile al dilettevole. Meglio di una fuga da Alcatraz. Sono sempre più numerose le agenzie di viaggi che organizzano l'evasione perfetta dalla «prigione» del. C'è chi ha inventato un piano all inclusive che insieme al cinque stelle lusso, al cocktail a bordo piscina e allo shopping, ci mette la punturina di Pfizer. Chi ti alletta con il tramontosu un'isola greca o con una corallina spiaggia caraibica in massima sicurezza senza mascherina, chi offre voli con date aperte per 12 mesi o abbonamenti per tour e hotel a prezzi stracciati, se non si può scommettere sulla vaccinazione a breve. Ce n'è ...

