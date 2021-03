In Toscana ora il caos è totale: vaccinato solo il 5% degli over 80 (Di domenica 21 marzo 2021) Luca Sablone Nella Regione guidata da Giani (Pd) solo il 5% di ultraottantenni ha ricevuto la seconda dose. Forza Italia denuncia: "Siamo davanti ad un fallimento totale, è un disastro" Non se ne parla tanto, eppure la Toscana deve fare i conti con numeri tutt'altro che positivi per quanto riguarda la campagna di vaccinazione. La Regione guidata da Eugenio Giani si colloca al penultimo posto in Italia relativamente alla somministrazione agli over 80: secondo la Fondazione Gimbe, che ha fornito i dati sulle vaccinazioni agli anziani sull'intero Paese, solo il 5,1% degli ultraottantenni ha effettuato il ciclo completo della vaccinazione e soltanto il 22,3% ha ricevuto la prima dose di antidoto. Una gestione finita nel mirino dell'azzurro Stefano Mugnai: "I dati ed i ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 21 marzo 2021) Luca Sablone Nella Regione guidata da Giani (Pd)il 5% di ultraottantenni ha ricevuto la seconda dose. Forza Italia denuncia: "Siamo davanti ad un fallimento, è un disastro" Non se ne parla tanto, eppure ladeve fare i conti con numeri tutt'altro che positivi per quanto riguarda la campagna di vaccinazione. La Regione guidata da Eugenio Giani si colloca al penultimo posto in Italia relativamente alla somministrazione agli80: secondo la Fondazione Gimbe, che ha fornito i dati sulle vaccinazioni agli anziani sull'intero Paese,il 5,1%ultraottantenni ha effettuato il ciclo completo della vaccinazione e soltanto il 22,3% ha ricevuto la prima dose di antidoto. Una gestione finita nel mirino dell'azzurro Stefano Mugnai: "I dati ed i ...

