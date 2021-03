In arrivo venti di burrasca e mareggiate nel Centro Italia (Di domenica 21 marzo 2021) ROMA – La perturbazione estesa su gran parte dell’Europa continua a determinare maltempo sull’Italia meridionale con piogge e nevicate sparse. Attesi per lunedì 22 marzo, dopo il passaggio della perturbazione, venti forti settentrionali sulle regioni centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it). Leggi su dire (Di domenica 21 marzo 2021) ROMA – La perturbazione estesa su gran parte dell’Europa continua a determinare maltempo sull’Italia meridionale con piogge e nevicate sparse. Attesi per lunedì 22 marzo, dopo il passaggio della perturbazione, venti forti settentrionali sulle regioni centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it).

DPCgov : ????Venti di burrasca in arrivo anche su Sardegna e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte. Leggi l'avviso me… - Agenzia_Dire : Il #22marzo venti forti sul Centro Italia. - dicearisugwa : @graziollo quando arrivo al livello 16 vieni a farti le foto con il mio venti come ha detto sarah ???????? - yanfei____ : Io che pullo per Venti e arrivo a Sucrose C5 #GenshinImpact #?? - CN24_tv : Maltempo: in arrivo venti forti, temporali e nevicate. Allerta gialla in Calabria ??LEGGI???? -