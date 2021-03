Il vaccino e la guerra fredda dei diplomatici (Di domenica 21 marzo 2021) I toni sono quelli da guerra fredda, e ci mancava davvero solo questa sul Covid e sulle vaccinazioni che procedono lente nel mondo. Ma è così, e gli Stati Uniti hanno fatto sapere per vie informali a molti paesi europei – Italia compresa – di non gradire affatto l’apertura sempre più larga che si sta facendo al vaccino russo Sputnik. Anche l’Ambasciatore Lewis Eisenberg non è di parere contrario. Ci sono discussioni fra gli scienziati sulla sua efficacia, c’è una certa resistenza a farlo entrare nel vecchio continente da parte della commissione europea guidata da Ursula von der Leyen che spiega anche la lentezza con cui l’Ema sta esaminando il dossier Sputnik. Inutile girarci troppo intorno: la questione non è solo scientifica, ma soprattutto diplomatica, e l’imbarazzo di Mario Draghi è indubbio visto che parti della sua ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 marzo 2021) I toni sono quelli da, e ci mancava davvero solo questa sul Covid e sulle vaccinazioni che procedono lente nel mondo. Ma è così, e gli Stati Uniti hanno fatto sapere per vie informali a molti paesi europei – Italia compresa – di non gradire affatto l’apertura sempre più larga che si sta facendo alrusso Sputnik. Anche l’Ambasciatore Lewis Eisenberg non è di parere contrario. Ci sono discussioni fra gli scienziati sulla sua efficacia, c’è una certa resistenza a farlo entrare nel vecchio continente da parte della commissione europea guidata da Ursula von der Leyen che spiega anche la lentezza con cui l’Ema sta esaminando il dossier Sputnik. Inutile girarci troppo intorno: la questione non è solo scientifica, ma soprattutto diplomatica, e l’imbarazzo di Mario Draghi è indubbio visto che parti della sua ...

