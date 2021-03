Il treno che perde il treno: il paradosso di Theo Hernandez (Di domenica 21 marzo 2021) Nonostante sia uno dei terzini sinistri più forti in Europa, Theo Hernandez non viene convocato dalla Francia: Deschamps ha svelato il motivo A quanto pare non basta sfrecciare sulla fascia come un treno per arrivare puntuale a prendere quello più importante. Theo Hernandez percorre i chilometri sulla sinistra eppure la Francia continua a snobbarlo. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 21 marzo 2021) Nonostante sia uno dei terzini sinistri più forti in Europa,non viene convocato dalla Francia: Deschamps ha svelato il motivo A quanto pare non basta sfrecciare sulla fascia come unper arrivare puntuale a prendere quello più importante.percorre i chilometri sulla sinistra eppure la Francia continua a snobbarlo. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

clau97x : RT @femmefleurie: all'omofobo che ieri ha attraversato i binari solo per picchiare due ragazzi che si baciavano dico che è un peccato che n… - MrEdwful : RT @Cabbot_: Io un po' piena di questa Italia in cui nessuno è omofobo però poi ci sono quelli che attraversano i binari per pestare due ch… - Patu_LP : RT @femmefleurie: all'omofobo che ieri ha attraversato i binari solo per picchiare due ragazzi che si baciavano dico che è un peccato che n… - sbronza_cuerta : RT @femmefleurie: all'omofobo che ieri ha attraversato i binari solo per picchiare due ragazzi che si baciavano dico che è un peccato che n… - loveyou30OO : RT @femmefleurie: all'omofobo che ieri ha attraversato i binari solo per picchiare due ragazzi che si baciavano dico che è un peccato che n… -