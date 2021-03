Il senatore Comincini lascia Italia viva e torna nel Pd (Di domenica 21 marzo 2021) AGI - "Cari amici e colleghi, in queste settimane con alcuni di voi mi sono confrontato sulla volontà di interrompere la mia esperienza in Iv e tornare nel Pd. Da Matteo a tutti gli altri, pur nella diversità di vedute, ho trovato rispetto per il mio travaglio e attenzione su quanto ho argomentato: non era scontato. Questa settimana ho deciso di tirare una riga, scegliere e procedere". Così in un messaggio sulla chat dei parlamentari di Iv, Eugenio Comincini, ha ufficializzato il ritorno tra i dem. "Avevo concordato - ha aggiunto il senatore - che la mia comunicazione sarebbe avvenuta dopo l'Assemblea nazionale. Le anticipazioni giornalistiche di venerdì, fatte dal Foglio, sono state il modo peggiore di congedarmi da voi: so bene che hanno creato a Matteo e a tutti voi un inutile, inatteso ed indesiderato problema rispetto ... Leggi su agi (Di domenica 21 marzo 2021) AGI - "Cari amici e colleghi, in queste settimane con alcuni di voi mi sono confrontato sulla volontà di interrompere la mia esperienza in Iv ere nel Pd. Da Matteo a tutti gli altri, pur nella diversità di vedute, ho trovato rispetto per il mio travaglio e attenzione su quanto ho argomentato: non era scontato. Questa settimana ho deciso di tirare una riga, scegliere e procedere". Così in un messaggio sulla chat dei parlamentari di Iv, Eugenio, ha ufficializzato il ritorno tra i dem. "Avevo concordato - ha aggiunto il- che la mia comunicazione sarebbe avvenuta dopo l'Assemblea nazionale. Le anticipazioni giornalistiche di venerdì, fatte dal Foglio, sono state il modo peggiore di congedarmi da voi: so bene che hanno creato a Matteo e a tutti voi un inutile, inatteso ed indesiderato problema rispetto ...

