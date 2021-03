Il Segreto, trama 21 marzo: un gesto folle (Di domenica 21 marzo 2021) Il Segreto, ormai alle battute finali, regalerà al pubblico di Canale 5 una puntata davvero al cardiopalma, come preannuciano le anticipazioni di oggi, domenica 21 marzo. In particolare, Donna Begoña spingerà Manuela giù dalle scale della Villa e, quando sarà convinta di averla uccisa, lancerà l'allarme. Quando sopraggiungerà Marta, però, sentirà che c'è ancora battito e chiamerà il medico, il quale evidenzierà le pessime condizioni della governanrte che potrebbe non risvegliarsi più. Intanto, Raimundo finalmente riuscirà a comunicare con i proprii cari attraverso il battito delle ciglia, mentre Don Filiberto dirà a Tomas di pensare che sia stato lui ad interrompere l'esecuzione di Alicia dall'attentato. In seguito, Hipólito ritornerà a casa con il fiore sbagliato e Dolores lo rispedirà a cercare la pianta adatta ad aiutare la piccola Belén, mentre ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 21 marzo 2021) Il, ormai alle battute finali, regalerà al pubblico di Canale 5 una puntata davvero al cardiopalma, come preannuciano le anticipazioni di oggi, domenica 21. In particolare, Donna Begoña spingerà Manuela giù dalle scale della Villa e, quando sarà convinta di averla uccisa, lancerà l'allarme. Quando sopraggiungerà Marta, però, sentirà che c'è ancora battito e chiamerà il medico, il quale evidenzierà le pessime condizioni della governanrte che potrebbe non risvegliarsi più. Intanto, Raimundo finalmente riuscirà a comunicare con i proprii cari attraverso il battito delle ciglia, mentre Don Filiberto dirà a Tomas di pensare che sia stato lui ad interrompere l'esecuzione di Alicia dall'attentato. In seguito, Hipólito ritornerà a casa con il fiore sbagliato e Dolores lo rispedirà a cercare la pianta adatta ad aiutare la piccola Belén, mentre ...

Advertising

njmharu : dovrei guardare l'ep di start up but ngl it kinda makes me stressed cioè ci sono delle parti che fanno troppo rider… - khomarahasan : RT @lagatta4739: #MondoDiVersi Mussapi I nomi e le voci @artdielle Penelope La trama del tempo distramata Di notte Fu il mio segreto e l… - marmelyr : RT @lagatta4739: #MondoDiVersi Mussapi I nomi e le voci @artdielle Penelope La trama del tempo distramata Di notte Fu il mio segreto e l… - scastaldi9 : RT @lagatta4739: #MondoDiVersi Mussapi I nomi e le voci @artdielle Penelope La trama del tempo distramata Di notte Fu il mio segreto e l… - MollyBloom82 : RT @lagatta4739: #MondoDiVersi Mussapi I nomi e le voci @artdielle Penelope La trama del tempo distramata Di notte Fu il mio segreto e l… -