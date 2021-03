Il segreto anticipazioni: Manuela si sveglia, incastra donna Begona? (Di domenica 21 marzo 2021) Era chiaro davvero a tutti che la moglie di Don Ignacio fosse ancora molto molto pericolosa. Manuela lo sapeva bene e aveva invitato il suo datore di lavoro a stare in guardia ma Begona ha manipolato tutti, facendo credere di essere di nuovo in grado di gestire la sua vita…E così ci siamo ritrovati la povera Manuela in fin di vita. Ma che cosa succederà nelle ultime puntate de Il segreto? Per chi non lo sapesse, mancano pochissimi episodi al gran finale. Molto dipenderà dal taglio che Mediaset darà a queste ultime puntate della soap ma Il segreto dovrebbe salutarci, nel mese di aprile con gli ultimi episodi che decretano la fine della saga degli abitanti di Puente Viejo. Cosa succederà dunque nella puntata della soap spagnola in onda il 28 marzo 2021 su Canale 5? Lo scopriamo con le nostre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 21 marzo 2021) Era chiaro davvero a tutti che la moglie di Don Ignacio fosse ancora molto molto pericolosa.lo sapeva bene e aveva invitato il suo datore di lavoro a stare in guardia maha manipolato tutti, facendo credere di essere di nuovo in grado di gestire la sua vita…E così ci siamo ritrovati la poverain fin di vita. Ma che cosa succederà nelle ultime puntate de Il? Per chi non lo sapesse, mancano pochissimi episodi al gran finale. Molto dipenderà dal taglio che Mediaset darà a queste ultime puntate della soap ma Ildovrebbe salutarci, nel mese di aprile con gli ultimi episodi che decretano la fine della saga degli abitanti di Puente Viejo. Cosa succederà dunque nella puntata della soap spagnola in onda il 28 marzo 2021 su Canale 5? Lo scopriamo con le nostre ...

Advertising

redazionetvsoap : Per loro arriva la felicità? #IlSegreto #Anticipazioni - LadyNews_ : Anticipazioni Il Segreto, trame puntata 21 marzo 2021 - - zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni dal 22 al 27 marzo 2021: Can scopre il segreto di Sanem! - #Daydreamer #Anticipazioni… - LauraBini11 : @Lubosplash @lellavr55 Nessuno,è un'ipotesi che ha iniziato ad uscire qui su Twitter dal momento in cui Dante è ent… - LauraBini11 : @lellavr55 No, in realtà le anticipazioni parlano di un 'legame tra Marta e Dante', nel senso che sembra si conosca… -