Il Segreto anticipazioni: IGNACIO dà a PABLO e CAROLINA il permesso di sposarsi (Di domenica 21 marzo 2021) Nelle prossime puntate de Il Segreto (le ultime in assoluto!), un consiglio della domestica Manuela (Almudena Cid) porterà IGNACIO Solozabal (Manuel Regueiro) a rivedere la sua posizione sulla relazione tra la figlia CAROLINA (Berta Castañè) e PABLO Centeno (Adrian Exposito). Dopo un’iniziale riluttanza, l’impresario darà infatti il suo consenso affinché i due ragazzi si sposino, ma la cosa farà storcere decisamente il naso alla moglie Begoña (Blanca Oteyza). Scopriamo insieme per quale motivo… Il Segreto, news: Begoña cerca di uccidere Manuela Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che tutto partirà nel momento in cui Begoña tenterà di sbarazzarsi di Manuela gettandola giù dalle scale della villa. Tuttavia, l’inserviente non passerà a miglior ... Leggi su tvsoap (Di domenica 21 marzo 2021) Nelle prossime puntate de Il(le ultime in assoluto!), un consiglio della domestica Manuela (Almudena Cid) porteràSolozabal (Manuel Regueiro) a rivedere la sua posizione sulla relazione tra la figlia(Berta Castañè) eCenteno (Adrian Exposito). Dopo un’iniziale riluttanza, l’impresario darà infatti il suo consenso affinché i due ragazzi si sposino, ma la cosa farà storcere decisamente il naso alla moglie Begoña (Blanca Oteyza). Scopriamo insieme per quale motivo… Il, news: Begoña cerca di uccidere Manuela Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle, sapete già che tutto partirà nel momento in cui Begoña tenterà di sbarazzarsi di Manuela gettandola giù dalle scale della villa. Tuttavia, l’inserviente non passerà a miglior ...

