Il ripristino delle foreste apre la strada alla ripresa e al benessere

(Di domenica 21 marzo 2021) (di Maria Helena Semedo, Direttrice Generale Aggiunta della FAO) Oggi si celebra la Giornata internazionalee mai prima d’ora si è sentita con tanta urgenza la necessità di concentrare la nostra attenzione su queste preziose risorse naturali che coprono un terzoterre emerse del nostro pianeta. Alledobbiamo molto. Nel corso dell’ultimo anno, lehanno contribuito a conservare la sicurezza e la salutepersone durante la pandemia COVID-19. Molti di noi hanno fatto affidamento su prodotti forestali essenziali in carta e cartone, tra cui dispositivi di protezione individuali e imbggi per le consegne a domicilio. Ad altri lehanno offerto uno spazio all’aperto in cui tenersi in esercizio, mantenersi ...

Infine, dobbiamo investire nel ripristino delle foreste e dei paesaggi degradati così da ristabilire ecosistemi sani, un traguardo questo che costituisce l'obiettivo della Giornata internazionale ...