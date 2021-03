Il PSG batte il Lione 4-2 e aggancia il Lille in vetta alla classifica

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il PSG si riprende ladella Ligue 1 francese,ndo nettamente nel big match ilper 4-2 e approfittando del ko del pomeriggio del, fermato dal Nimes. Il PSG con questo successo sale a 63 punti come il, staccando ilfermo a 60. Gara quasi a senso unico allo Stade de Gerlande. Per gli uomini di di Pochettino partita mai in bilico: decidono le reti di Danilo, Di Maria e la doppietta di Mbappé, a cui nulla possono i gol di Slimani e Cornet, che hanno reso meno amaro il passivo. Foto: L’Equipe L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

