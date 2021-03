Il principe Harry parla della morte di Lady Diana: “Come finire in un buco nero” (Di domenica 21 marzo 2021) Il dolore per la perdita di un genitore non passa mai. Ne ha parlato di recente il principe Harry, che ha messo nero su bianco i sentimenti provati dopo la morte della madre, Lady Diana Spencer. Il secondogenito del principe Carlo, infatti, ha scritto la prefazione ad un libro che affronta il tema della perdita dei genitore, parlando in prima persona della sua esperienza personale. Il principe Harry sulla morte di Lady Diana: “Come finire in un buco nero” Dopo l’intervista bomba rilasciata insieme alla moglie Meghan Markle ad Oprah ... Leggi su velvetmag (Di domenica 21 marzo 2021) Il dolore per la perdita di un genitore non passa mai. Ne hato di recente il, che ha messosu bianco i sentimenti provati dopo lamadre,Spencer. Il secondogenito delCarlo, infatti, ha scritto la prefazione ad un libro che affronta il temaperdita dei genitore,ndo in prima personasua esperienza personale. Ilsulladi: “in un” Dopo l’intervista bomba rilasciata insieme alla moglie Meghan Markle ad Oprah ...

