Il pestaggio omofobo al giovane attivista che bacia il compagno | VIDEO (Di domenica 21 marzo 2021) Un vero e proprio pestaggio: aggrediti e picchiati perché gay. 26 febbraio 2021, Roma, Stazione ferroviaria di Valle Aurelia. Che, tanto per intenderci, è uno degli snodi principali della Capitale, perché lì chi arriva da fuori può prendere la metro. Eppure, complice la pandemia, in quel momento non c’è tanta gente. E quindi l’aggressore può agire quasi indisturbato. La scena è questa: Christopher Jeanne Pierre Moreno, giovane attivista e rifugiato d’origine latino-americana, è sulla banchina insieme al suo compagno. Si baciano. Dall’altra parte dei binari, e quindi sulla banchina opposta, c’è un uomo con la maglia bianca. Che, fiero di sé, urla: “Ma che cosa fate? Non vi vergognate?”; Jean Pierre, giacca rossa, risponde: “Ma che ti frega?”. Giustamente. E dà un altro bacio al ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Un vero e proprio: aggrediti e picchiati perché gay. 26 febbraio 2021, Roma, Stazione ferroviaria di Valle Aurelia. Che, tanto per intenderci, è uno degli snodi principali della Capitale, perché lì chi arriva da fuori può prendere la metro. Eppure, complice la pandemia, in quel momento non c’è tanta gente. E quindi l’aggressore può agire quasi indisturbato. La scena è questa: Christopher Jeanne Pierre Moreno,e rifugiato d’origine latino-americana, è sulla banchina insieme al suo. Sino. Dall’altra parte dei binari, e quindi sulla banchina opposta, c’è un uomo con la maglia bianca. Che, fiero di sé, urla: “Ma che cosa fate? Non vi vergognate?”; Jean Pierre, giacca rossa, risponde: “Ma che ti frega?”. Giustamente. E dà un altro bacio al ...

Advertising

nikpalm64 : In merito al pestaggio omofobo, avete rotto abbondantemente il caxxo a giudicare il fidanzato che filma e non inter… - GabryContessa : @robertobussine1 @PBerizzi @Regione_Abruzzo @di_pescara @repubblica imputato nel processo per il pestaggio fascista… - cavalierenews : #MASTRANGELO| #INAPPROPRIATI INCARICHI PUBBLICI A CHI E' IMPUTATO PER UN PESTAGGIO #FASCISTA E #OMOFOBO… - cla_mastrangelo : RT @notiziedabruzzo: Mastrangelo (GD Abruzzo): inappropriati incarichi pubblici a chi e’ imputato per pestaggio fascista e omofobo. https:/… - notiziedabruzzo : Mastrangelo (GD Abruzzo): inappropriati incarichi pubblici a chi e’ imputato per pestaggio fascista e omofobo.… -