Il Paradiso delle signore | anticipazioni 22 marzo | Dante svela la verità

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 21 marzo 2021)Romagnoli ha portato con sé segreti e misteri, ma presto si vedrà costretto are la. LeIlinerenti la puntata in onda domani 22, rivelano che l'uomo, dovrà dire a sua cugina Fiorenza il vero motivo per il quale è tornato a Milano visto che la donna, dopo aver trovato la sua agenda, insisterà per sapere che cosa sta nascondendo. Nel frattempo, Giuseppe attratto dal guadagno facile, inizierà a pensare a come mettere in atto il piano di Girolamo che dovrebbe permettere loro di arricchirsi mentre Gloria sarà sempre più vicina a Stefania e ciò potrebbe destare dei sospetti. Infine, Vittorio in vista del contratto con i collaboratori americani, chiederà senso di responsabilità ai suoi ...