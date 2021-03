Il paradiso delle signore 5 anticipazioni: Cosimo in rovina, ma spunta una lettera… (Di domenica 21 marzo 2021) Nei giorni scorsi le riprese de Il paradiso delle signore 5 si sono concluse, ma – in attesa dei nuovi ciak in vista della prossima stagione (la sesta in termini assoluti e la quarta in formato daily) – prosegue la messa in onda degli episodi dell’annata in corso, con diverse storie che stanno avendo un’evoluzione fortemente drammatica. A parte la trama di Marta (Gloria Radulescu) e Dante (Luca Bastianello), infatti, tra le vicende che “si mettono male” c’è quella imprenditoriale di Cosimo (Alessandro Cosentini): il giovane Bergamini, che negli ultimi tempi ha perso il padre, ha investito molti dei suoi averi in un affare immobiliare che ora rischia di rovinarlo… Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e ... Leggi su tvsoap (Di domenica 21 marzo 2021) Nei giorni scorsi le riprese de Il5 si sono concluse, ma – in attesa dei nuovi ciak in vista della prossima stagione (la sesta in termini assoluti e la quarta in formato daily) – prosegue la messa in onda degli episodi dell’annata in corso, con diverse storie che stanno avendo un’evoluzione fortemente drammatica. A parte la trama di Marta (Gloria Radulescu) e Dante (Luca Bastianello), infatti, tra le vicende che “si mettono male” c’è quella imprenditoriale di(Alessandro Cosentini): il giovane Bergamini, che negli ultimi tempi ha perso il padre, ha investito molti dei suoi averi in un affare immobiliare che ora rischia dirlo… Il: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e ...

redazionetvsoap : Occhio al colpo di scena! #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni - ZoabiKhalil : @rubio_chef ' Il Paradiso e' ai piedi delle madri'. (RasulMuhammadSWS). ???? - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 marzo 2021: Dante confessa. E' tornato per Marta! - GiovanniSergi8 : @f_passerini94 @DM_Deluca @petunianelsole Pensi davvero che siano discussioni queste che migliorano il dibattito o… - Gianni_Gia_ : @Thegoodvybye Notato, ma delle volte faccio scendere in presenza mezzo paradiso e non va bene, devo imparare a fare le cose da solo. ?? -