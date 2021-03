Il Papa: “Ogni bimbo è un dono”, il messaggio per la Giornata della sindrome di Down (Di domenica 21 marzo 2021) «Ogni bambino che si annuncia nel grembo di una donna è un dono, che cambia la storia di una famiglia : di un padre e di una madre, dei nonni e dei fratellini. E questo bimbo ha bisogno di essere accolto,... Leggi su feedpress.me (Di domenica 21 marzo 2021) «bambino che si annuncia nel grembo di una donna è un, che cambia la storia di una famiglia : di un padre e di una madre, dei nonni e dei fratellini. E questoha bisogno di essere accolto,...

