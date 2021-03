Il Milan tiene aperta la lotta scudetto, vittoria di carattere contro una buona Fiorentina (Di domenica 21 marzo 2021) Il Milan tiene vivo il campionato, almeno visibilmente. I rossoneri vincono una partita complicatissima contro la Fiorentina e dimostra di non essere una squadra in difficoltà come hanno fatto notare in molti. Barcolla ma non molla, va sotto contro i viola in grande spolvero e con le sue individualità ha la forza di reagire e ribaltare il parziale. Una sfida di calcio fiorentino vista l’intensità, le emozioni e le sorprese, la spunta la squadra di Pioli che adesso è a -6 dalla capolista Inter, anche se con una partita in più, e distanzia la Juventus e le altre inseguitrici, anche se con una partita in più sui bianconeri. E’ dunque una vittoria “visiva” per il Diavolo, che se oggi guarda la classifica – e tale resterà fino a Pasqua – può sorridere. I rossoneri ritrovano Ibrahimovic e lo ... Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) Ilvivo il campionato, almeno visibilmente. I rossoneri vincono una partita complicatissimalae dimostra di non essere una squadra in difficoltà come hanno fatto notare in molti. Barcolla ma non molla, va sottoi viola in grande spolvero e con le sue individualità ha la forza di reagire e ribaltare il parziale. Una sfida di calcio fiorentino vista l’intensità, le emozioni e le sorprese, la spunta la squadra di Pioli che adesso è a -6 dalla capolista Inter, anche se con una partita in più, e distanzia la Juventus e le altre inseguitrici, anche se con una partita in più sui bianconeri. E’ dunque una“visiva” per il Diavolo, che se oggi guarda la classifica – e tale resterà fino a Pasqua – può sorridere. I rossoneri ritrovano Ibrahimovic e lo ...

Advertising

ZZiliani : Il #Milan esce dall’#EuropaLeague per mano del #Manchester ma a testa altissima. Falcidiato dagli infortuni, totalm… - sportface2016 : Il #Milan tiene aperta la lotta scudetto, vittoria di carattere contro una buona #Fiorentina - _milMalnick : @SkySport Una Fiorentina mediocre tiene a galla un piccolo Milan. Superiorità tecnica dei viola non sfruttata. Stes… - FOOT_FLIX : Il Milan tiene vivo il campionato - sportli26181512 : Fiorentina-Milan, la MOVIOLA LIVE: Martinez Quarta tiene in gioco Ibra: Dopo le partite delle 12.30 e delle 15, all… -