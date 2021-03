«Il governo comprò Ffp2 dalla società del marito del ministro Spahn»: lo scandalo mascherine che agita Berlino (Di domenica 21 marzo 2021) A oltre un anno dall’inizio della pandemia, la Germania arranca nella gestione del Coronavirus. E a incrinare la fiducia verso il governo di Angela Merkel, pronto a prolungare per il mese di aprile il lockdown nazionale che si sarebbe dovuto concludere il prossimo 28 marzo, arriva ora anche un nuovo scandalo che coinvolge il ministero della Salute, guidato da Jens Spahn. Il dicastero avrebbe acquistato 570.000 mascherine Ffp2 dalla società Burda Gmbh, il cui ufficio di rappresentanza a Berlino è affidato al marito dello stesso Spahn, Daniel Funke. A rivelarlo è il settimanale tedesco Der Spiegel che ha preso visione del documento inviato dal ministero al Bundestag. L’accordo è stato chiuso senza che sia stato precedentemente aperto un ... Leggi su open.online (Di domenica 21 marzo 2021) A oltre un anno dall’inizio della pandemia, la Germania arranca nella gestione del Coronavirus. E a incrinare la fiducia verso ildi Angela Merkel, pronto a prolungare per il mese di aprile il lockdown nazionale che si sarebbe dovuto concludere il prossimo 28 marzo, arriva ora anche un nuovoche coinvolge il ministero della Salute, guidato da Jens. Il dicastero avrebbe acquistato 570.000società Burda Gmbh, il cui ufficio di rappresentanza aè affidato aldello stesso, Daniel Funke. A rivelarlo è il settimanale tedesco Der Spiegel che ha preso visione del documento inviato dal ministero al Bundestag. L’accordo è stato chiuso senza che sia stato precedentemente aperto un ...

Advertising

AnnalisaTasina2 : @nelloscavo Secondo Salvini è colpa del vecchio piano pandemico del vecchio governo di Conte di Speranza che al mercato mio padre comprò. - Moonsha72460823 : @repubblica Ah... perché invece questo governo bulgaro dove si bloccano i vaccini e nessuno parla alla popolazione?… - Alberto40264400 : RT @IVirologo: @Domenicokar @berlusconi Stai parlando a quello che comprò senatori per far cadere un governo legittimo - brichiel : @graziano_delrio Dottore mi consenta io ho un profondo disprezzo per lei è un totale disinteresse allo #iussoli ma… - massidanu : @Atrebor78 Sei ancora viva dai Negli anni 80 tanti presero le malattie perché il governo di allora comprò del sang… -

Ultime Notizie dalla rete : governo comprò Intervista a Guido Crosetto, Presidente AIAD ... questi due mondi che non si capiscono tra di loro, devono trovare sintesi e possibilità di convivere nell'azione del governo perché, mentre i cittadini non sono tenuti a capirsi, il governo è invece ...

#Tanomattinale 9 marzo 2021: virus assassino, Draghi, Benno, Lula, traffico di orologi soprattutto il governo deve fare la sua. Anzi deve cercare ogni giorno di fare di più. La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l'accelerazione del piano dei vaccini, una via d'uscita ...

... questi due mondi che non si capiscono tra di loro, devono trovare sintesi e possibilità di convivere nell'azione delperché, mentre i cittadini non sono tenuti a capirsi, ilè invece ...soprattutto ildeve fare la sua. Anzi deve cercare ogni giorno di fare di più. La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l'accelerazione del piano dei vaccini, una via d'uscita ...