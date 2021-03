Il governatore Zaia rilancia la battaglia per l'autonomia di Venezia (Di domenica 21 marzo 2021) AGI “La storia è come una profonda cicatrice, un solco che non si può cancellare. La storia lascia segni importati che non sono solo passato, ma sono anche la giusta e concreta evoluzione di quanto seminato mille anni prima. Si possono avere le proprie idee e le proprie convinzioni ma in un Paese come il nostro le radici cattoliche e cristiane hanno lasciato il segno ovunque. Allo stesso modo noi, costituzionalmente, come popolo veneto l'autonomia ce l'abbiamo nel Dna. È nel vissuto concreto e quotidiano, nell'aria che si respira della Repubblica di Venezia in poi”. I 1600 anni di Venezia sono un'occasione per pensare al futuro della città e della Regione per il governatore Luca Zaia. E sono soprattutto una occasione per rilanciare, parlando all'AGI, “la madre di tutte le ... Leggi su agi (Di domenica 21 marzo 2021) AGI “La storia è come una profonda cicatrice, un solco che non si può cancellare. La storia lascia segni importati che non sono solo passato, ma sono anche la giusta e concreta evoluzione di quanto seminato mille anni prima. Si possono avere le proprie idee e le proprie convinzioni ma in un Paese come il nostro le radici cattoliche e cristiane hanno lasciato il segno ovunque. Allo stesso modo noi, costituzionalmente, come popolo veneto l'ce l'abbiamo nel Dna. È nel vissuto concreto e quotidiano, nell'aria che si respira della Repubblica diin poi”. I 1600 anni disono un'occasione per pensare al futuro della città e della Regione per ilLuca. E sono soprattutto una occasione perre, parlando all'AGI, “la madre di tutte le ...

Ultime Notizie dalla rete : governatore Zaia Il rebus delle seconde case: cosa succede a Pasqua VENETO Il Governatore Zaia ha preannunciato una possibile ordinanza per vietare gli spostamenti da fuori Regione verso le seconde case in Veneto: "Stiamo valutando questo aspetto, ma soppesandolo 20 ...

Stop seconde case dubbi delle Regioni. Pure Zaia ci pensa "Ma sacri i turisti" 'Stiamo valutando - ammette il governatore del Veneto Luca Zaia - ma a oggi non abbiamo ancora deciso sugli spostamenti da fuori regione'. Insomma, i veneti potranno raggiungere i loro rifugi vicino ...

Chi sono i governatori più amati e quelli meno graditi LA CLASSIFICA La classifica di gradimento dei governatori italiani, soprattutto in relazione alla gestione della pandemia, effettuata da Swg a marzo 2021, indica un vincitore assoluto: il veneto Luca Zaia. In ...

