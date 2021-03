Il gol di Mertens: magia su punizione nella sfida Roma-Napoli, poi la doppietta [VIDEO] (Di domenica 21 marzo 2021) Si sta giocando il posticipo della 28esima giornata del campionato di Serie A, in campo Roma e Napoli che si stanno affrontando in una sfida importante per la qualificazione in Champions League. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta contro il Parma, mentre gli azzurri dal blitz contro il Milan. La partita è avvincente già dai primi minuti, si registrano occasioni da una parte e dall’altra. La sfida si sblocca dopo 27 minuti: calcio di punizione per la squadra di Gennaro Gattuso e magia di Dries Mertens che porta in vantaggio la squadra ospite. Poi la doppietta con un colpo di testa. In basso il VIDEO con il gol del calciatore del Napoli su punizione. #SerieA ¡Que golazo ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 21 marzo 2021) Si sta giocando il posticipo della 28esima giornata del campionato di Serie A, in campoche si stanno affrontando in unaimportante per la qualificazione in Champions League. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta contro il Parma, mentre gli azzurri dal blitz contro il Milan. La partita è avvincente già dai primi minuti, si registrano occasioni da una parte e dall’altra. Lasi sblocca dopo 27 minuti: calcio diper la squadra di Gennaro Gattuso edi Driesche porta in vantaggio la squadra ospite. Poi lacon un colpo di testa. In basso ilcon il gol del calciatore delsu. #SerieA ¡Que golazo ...

Advertising

claudioruss : 100 gol in #SerieA con la maglia del #Napoli per Dries #Mertens - 100x100Napoli : #Mertens con la doppietta raggiunge il traguardo personale! - NappiGiovanni : RT @claudioruss: 100 gol in #SerieA con la maglia del #Napoli per Dries #Mertens - LScarsos : @annatrieste Gol più bello della stagione, sblocca un ricordo. Cross di Insigne dalla sinistra, taglio di Callejon,… - luka_dangelo : RT @FBiasin: #Mertens è la prova vivente che quella cosa del 'quando impari ad andare in bici poi non te lo dimentichi più' vale anche per… -