Il gol di Ibrahimovic contro la Fiorentina, poi la magia di Pulgar su punizione [VIDEO] (Di domenica 21 marzo 2021) Fiorentina e Milan sono in campo per la 28esima giornata del campionato di Serie A, si sta giocando la sfida delle 18, Ibrahimovic si conferma indispensabile. Occasione ghiotta per i rossoneri che possono allungare sulla Juventus dopo il tonfo dei bianconeri contro il Benevento e avvicinarsi all'Inter considerando il rinvio dei nerazzurri contro il Benevento. Partenza sprint del Milan che passa subito in vantaggio, lo svedese scatta sul filo del fuorigioco e porta in vantaggio i rossoneri con un tiro preciso. L'attaccante si conferma un uomo indispensabile per Stefano Pioli e si candida a diventare il valore aggiunto fino al termine della stagione. Al 17? il pareggio di Pulgar.

