Il giudice meschino | stasera in tv | orario | trama | anticipazioni | quante puntate sono | cast

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 marzo 2021) E’ Ilil film che andrà in onda questa sera, domenica 21 marzo, su Rai 1 in prima serata, subito dopo l’appuntamento con i Soliti Ignoti. Nella miniserie in due, troviamo nelLuca Zingaretti, Luisa Ranieri, Paolo Briguglia, Andrea Tidonia, Maurizio Marchetti, Gioele Dix, Gaetano Bruno e Felicitas Woll.Ildomenica 21 marzo in tv:Luca Zingaretti interpreta il Pubblico Ministero Alberto Lenzi, in servizio presso la procura di Reggio Calabria. L’uomo è considerato pigro e troppo amante delle donne, ma la sua vita viene presto sconvolta da un fatto terribile. il collega magistrato e amico carissimo, Giorgio Maremmi, viene ucciso in un agguato. Così Alberto si mette subito sulle tracce dei ...