Il Giudice Meschino la trama del film tv su Rai 1 stasera domenica 21 marzo

(Di domenica 21 marzo 2021) Illa miniserie con Luca Zingaretti e Luisa Stranieri torna cometv21su Rai 1 La coppia d’oro nella vita e nella fiction Luca Zingaretti (Montalbano) e Luisa Ranieri (Lolita Lobosco) tornano in replica su Rai 1 con Ilminiserie in due parti riproposta da Rai 121in un’unica serata. Al centro la storia del pubblico Ministero Alberto Lenzi della procura di Reggio Calabria, raccontata anche nel romanzo di Mimmo Gangemi dallo stesso titolo. La miniserie è stata trasmessa per la prima volta nel 2014 sempre da Rai 1 ed è in streaming gratis su RaiPlay. Illadeltv su Rai ...

Luca Zingaretti smette i panni del Commissario Montalbano per indossare quelli del Pubblico Ministero Alberto Lenzi, presso la procura di Reggio Calabria, nel "Giudice Meschino", di Carlo Carlei, in onda su Rai1 domenica 21 marzo 2021 alle 21.25 con Luisa Ranieri, Paolo Briguglia, Andrea Tidona, Maurizio Marchetti, Gioele Dix, Gaetano Bruno e Felicitas WoIl.