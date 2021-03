Il futuro economico e politico dell’Ue nel Next Generation Eu (Di domenica 21 marzo 2021) Considerato, a ragione, una straordinaria opportunità per le economie europee e non solo, negli ultimi mesi il Recovery Fund, più correttamente denominato Next Generation Eu, ha conquistato tutti. Per dare solennità e sottolinearne la portata epocale, alcuni osservatori lo hanno paragonato al Piano Marshall. Tralasciando comparazioni forzate, perché il primo è un grande piano d’indebitamento comune europeo, mentre l’altro è un’epocale stanziamento, manifestazione della solidarietà degli Stati Uniti verso la ricostruzione postbellica europea e condizionato dalla gestione condivisa dello stesso, le valutazioni sul Next Generation Eu e il dispositivo attraverso cui i paesi dovranno impegnare i fondi ricevuti, il Recovery and resilence facility (anche questo confuso con il Recovery Fund) presentano sia lineamenti economici ... Leggi su formiche (Di domenica 21 marzo 2021) Considerato, a ragione, una straordinaria opportunità per le economie europee e non solo, negli ultimi mesi il Recovery Fund, più correttamente denominatoEu, ha conquistato tutti. Per dare solennità e sottolinearne la portata epocale, alcuni osservatori lo hanno paragonato al Piano Marshall. Tralasciando comparazioni forzate, perché il primo è un grande piano d’indebitamento comune europeo, mentre l’altro è un’epocale stanziamento, manifestazione della solidarietà degli Stati Uniti verso la ricostruzione postbellica europea e condizionato dalla gestione condivisa dello stesso, le valutazioni sulEu e il dispositivo attraverso cui i paesi dovranno impegnare i fondi ricevuti, il Recovery and resilence facility (anche questo confuso con il Recovery Fund) presentano sia lineamenti economici ...

