Il Futsal Fuorigrotta promosso in Serie A a punteggio pieno | 18 vittorie su 18

(Di domenica 21 marzo 2021) Complimenti alla squadra di calcio a 5, che dalla scorsa estate ha assunto la nuova denominazione ufficiale di FF Napoli, diventando di fatto la principale rappresentativa cittadina (a seguito dello scioglimento del Napoli Calcio a 5, avvenuto nel 2019), per la vittoria del girone D del campionato diA2, conseguendo così la promozione diretta inA, senza passare per i prossimi play-off. Gli “azzurri” hanno compiuto un’autentica impresa, avendo finora vinto tutte le gare sin qui disputate (18 su 18), conquistando in questo modo la matematica promozione in A con due turni d’anticipo e nonostante due gare in meno ancora da recuperare. Il FF Napoli raggiunge così in massimala Sandro Abate Avellino, la Feldi Eboli e, si spera, il Real San Giuseppe che, a differenza ...