Il Dams, dipartimento italiano di Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, compie 50 anni: eventi e mostre per i festeggiamenti in programma fino a giugno Nel 2021 il primo dipartimento italiano di Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, il Dams di Bologna, compie 50 anni. Per festeggiare questo traguardo è in calendario una… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Dams Bologna Gli appuntamenti di giovedì 18 marzo a Bologna e online: adolescenti e internet ...il via con il live 'Quando tutto diventò blu' del circolo Arci Mercato Sonato di Bologna, concerto ...organizzato dal Dipartimento delle Arti dell'Unibo per festeggiare i primi 50 anni del DAMS si apre ...

Dams 50, Daria Bignardi inaugura le celebrazioni BOLOGNA. Sarà l'ex 'alunna' illustre Daria Bignardi ad aprire, giovedì 18 marzo alle 18 in streaming, le celebrazioni per i 50 anni del Dams che muoveva i primi vagiti proprio nell'anno accademico ...

Il Dams di Bologna festeggia i 50 anni fino a giugno Corriere Nazionale Una Bologna a misura di supereroi: i “Millennials” stanno per invadere la città Fabio Cicolani è nato a Poggio Moiano, Rieti. Diplomato in Arti Applicate della Grafica Pubblicitaria e Fotografia e laureato in DAMS Cinema a Bologna, lavora come sceneggiatore, regista, grafico 3D, ...

Dams, compleanno con Daria Bignardi Conversazioni tra professionisti ex studenti del Dams, lectio magistralis, mostre, un convegno nazionale, proiezioni, talk, laboratori teatrali, videoinstallazioni architettoniche nel centro di Bologn ...

