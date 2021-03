Il condono agita la maggioranza Orlando | “L' M5s non segua la Lega”

(Di domenica 21 marzo 2021) "Di fronte ai limiti dati dallo scostamento di bilancio bisognerebbe usare i soldi per aiutare chi ha subìto danni dal Covid - penso alle imprese che avranno dei ristori tutto sommato al di sotto del necessario - piuttosto che chi ha aperto un contenzioso Segui su affaritaliani.it

Advertising

Affaritaliani : Dl Sostegno, il condono agita la maggioranza. Orlando: “M5s non segua la Lega' - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Dl Sostegno, il condono agita la maggioranza. Orlando: “Scelta sbagliata” - paolopoliti1 : ORLANDO PERCHÉ NON PROVI A LAVORARE ANZICHÉ STARE DA 20 ANNI SULLE SPALLE DEI CONTRIBUENTI?'Dl Sostegno, il condono… - Affaritaliani : Dl Sostegno, il condono agita la maggioranza. Orlando: “Scelta sbagliata” - PenelopeVr46 : ma la gente che si agita sul #condono lo sa cosa sia un credito inesigibile? Se questi 'evasori' avessero avuto al… -

Ultime Notizie dalla rete : condono agita

Affaritaliani.it

Dl Sostegni, Orlando: 'Aiutare chi ha bisogno, sbagliati condoni' 'Di fronte ai limiti dati dallo scostamento di bilancio bisognerebbe usare i soldi per aiutare chi ha subìto danni dal Covid - penso ...Dl Sostegni, Orlando: 'Aiutare chi ha bisogno, sbagliati condoni' 'Di fronte ai limiti dati dallo scostamento di bilancio bisognerebbe usare i soldi per aiutare chi ha subìto danni dal Covid - penso ...Maggioranza spaccata sullo stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5mila euro inserito nel decreto Sostegni. Orlando: "Il M5s non vada dietro alla Lega" ...