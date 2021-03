Il caso Tesla e la forza della visione Quella che manca alla nostra politica (Di domenica 21 marzo 2021) A fine 2020 il governo cinese ha presentato il piano di sviluppo 2021/2035 per il settore dei veicoli a nuova energia con l’obiettivo di far diventare la Cina il protagonista dell’industria automobilistica. Nel 2020 le vendite di questi nuovi veicoli in Cina sono aumentate del 10,9% s.. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 21 marzo 2021) A fine 2020 il governo cinese ha presentato il piano di sviluppo 2021/2035 per il settore dei veicoli a nuova energia con l’obiettivo di far diventare la Cina il protagonista dell’industria automobilistica. Nel 2020 le vendite di questi nuovi veicoli in Cina sono aumentate del 10,9% s.. Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : caso Tesla Un pieno di Watt: con le colonnine ultrafast l'auto elettrica si ricarica in pochi minuti La Tesla ricarica a 250 kW, ma c'è già chi fa meglio, attendendo la risposta di Palo Alto che vorrà ... In quel caso il caricatore di bordo riduce la portata di energia proveniente dall'esterno anche se ...

BMW iX, Nissan e - Power,Pininfarina, Tritium / Settimana flash Ma nel caso di Nissan le proteste sono state ancora più veementi, perché la Casa giapponese è stata ... Al momento la tecnologia è utilizzata solo da Tesla per i suoi Supercharger e da Porsche per la ...

Il caso Tesla, le Borse e il rischio del “diluvio” Nicola Porro Come gli elettrodi semisolidi potenzieranno le batterie agli ioni di litio del futuro Il MIT ha dimostrato che si può trovare un compromesso tra liquido e solido non solo per l'elettrolite ma anche per gli elettrodi. Di fatto, confermano le convinzioni di Tesla sulla scarsa adattabilit ...

Auto elettriche: “Le Tesla ci spiano”. Ecco l’accusa della Cina Direttamente dalla Cina arriva una pesante accusa nei confronti di Tesla e delle sue auto elettriche accusate di spiare i passeggeri.

