Advertising

LaGazzettaWeb : Il barese Lisco: «Ecco la mia America's Cup a bordo di Luna Rossa» -

Ultime Notizie dalla rete : barese Lisco

La Gazzetta del Mezzogiorno

L'uniconella storia del trofeo più antico del mondo. 'Ricordo perfettamente - racconta dalla NZ- . Ero minorenne, non avevo patente nautica e Paolo Semeraro venne a casa mia chiedendo ...IlPaolo Semeraro e la vela, e il mare, sono un tutt'uno. Da sempre. Ancora oggi che ha ... 'Fabrizioè un ragazzo cresciuto con noi, ma anche con me. Ricordo 10 - 15 anni fa, era con me in ...BARI - Lilibeth. C’è sempre un nome di donna, da qualche parte, negli anfratti della vita di un uomo. Ma anche viceversa. Lilibeth è la barca sulla quale il grande sogno ha cominciato a realizzarsi, a ...Il barese Paolo Semeraro e la vela ... Un pugliese nel team, anche se a terra. «Fabrizio Lisco è un ragazzo cresciuto con noi, ma anche con me. Ricordo 10-15 anni fa, era con me in regata. Ma lui era ...