Il 21 marzo: Giornata Mondiale della Poesia (Di domenica 21 marzo 2021) Oggi 21 marzo, entriamo ufficialmente nella stagione primaverile. Non solo, perché proprio oggi ricorre la Giornata Mondiale della Poesia. Questa ricorrenza venne istituita nel 1999, per celebrare quella che è l’arte più antica: la Poesia. Apprezzata in tutto il mondo, in tutte le epoche. La Poesia ha il ruolo di unire sotto di se tutte le varie forme di letteratura e creatività letteraria. Trova consensi ed ammirazione, da tutte le culture mondiali, prescindendo dal linguaggio usato o del tempo in cui è stata scritta. credits: bibliofeb.orgNascita della Poesia La Poesia nasce prima della scrittura. In ogni etnia, in ogni luogo del pianeta, venivano e viene creata Poesia. Ma che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 marzo 2021) Oggi 21, entriamo ufficialmente nella stagione primaverile. Non solo, perché proprio oggi ricorre la. Questa ricorrenza venne istituita nel 1999, per celebrare quella che è l’arte più antica: la. Apprezzata in tutto il mondo, in tutte le epoche. Laha il ruolo di unire sotto di se tutte le varie forme di letteratura e creatività letteraria. Trova consensi ed ammirazione, da tutte le culture mondiali, prescindendo dal linguaggio usato o del tempo in cui è stata scritta. credits: bibliofeb.orgNascitaLanasce primascrittura. In ogni etnia, in ogni luogo del pianeta, venivano e viene creata. Ma che ...

Advertising

fattoquotidiano : Libera, il Covid non ferma la Giornata della memoria per le vittime di mafia: il programma (anche online) del 20-21… - Tg3web : Il 20 marzo è la giornata dedicata alla memoria delle vittime di tutte le mafie. Una giornata nazionale promossa da… - trash_italiano : 18 marzo 2021: Prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime del covid ????? - Appobx2 : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, 21 marzo 2021, con la Luna nel segno dei Gemelli fino alle ore 13 circa, poi passerà nel Cancro.… - trimpa48 : RT @LiberaSudPontin: ??“È DA 163 ANNI CHE PARLIAMO DI MAFIA. NON È POSSIBILE IN UN PAESE CIVILE”. don Luigi Ciotti ??In attesa del prossimo… -