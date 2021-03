I sanitari italiani candidati al Nobel per la Pace: “Sono stati i primi a dover affrontare una gravissima emergenza sanitaria” (Di domenica 21 marzo 2021) Il personale sanitario italiano è ufficialmente candidato al Premio Nobel per la Pace 2021 per il suo impegno nella lotta alla pandemia di coronavirus: è la prima volta nella storia che tutti i sanitari di una Nazione ricevono tale candidatura. “Il personale sanitario italiano – scrive il Comitato per il Nobel norvegese illustrando la motivazione con la quale ha accettato la proposta – è stato il primo nel mondo occidentale a dover affrontare una gravissima emergenza sanitaria, nella quale ha ricorso ai possibili rimedi di medicina di guerra combattendo in trincea per salvare vite e spesso perdendo la loro”. La proposta è stata lanciata dalla Fondazione Gorbachev di Piacenza, che vorrebbe vedere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Il personaleo italiano è ufficialmente candidato al Premioper la2021 per il suo impegno nella lotta alla pandemia di coronavirus: è la prima volta nella storia che tutti idi una Nazione ricevono tale candidatura. “Il personaleo italiano – scrive il Comitato per ilnorvegese illustrando la motivazione con la quale ha accettato la proposta – è stato il primo nel mondo occidentale aunaa, nella quale ha ricorso ai possibili rimedi di medicina di guerra combattendo in trincea per salvare vite e spesso perdendo la loro”. La proposta è stata lanciata dalla Fondazione Gorbachev di Piacenza, che vorrebbe vedere ...

Advertising

IlContiAndrea : I sanitari italiani candidati al #Nobel per la Pace. La motivazione: 'Primi ad affrontare l'emergenza in Occidente,… - fanpage : Il Ministro Speranza elogia medici e infermieri candidati al Nobel #DomenicaIn - giusy6156 : RT @fattoquotidiano: I sanitari italiani candidati al Nobel per la Pace: “Sono stati i primi a dover affrontare una gravissima emergenza sa… - AdrianoPlata : @fattoquotidiano Il nobel della cazzata gigante la darei a #Burioni al secondo posto #iss al terzo posto #oms....ri… - SonoImprudente : RT @IlContiAndrea: I sanitari italiani candidati al #Nobel per la Pace. La motivazione: 'Primi ad affrontare l'emergenza in Occidente, hann… -