I convocati della Roma per la sfida contro il Napoli | in tre out per infortunio

Advertising

Calab_Magnifica : Emergenza Covid: convocati gli stati generali della Calabria - IdaFava : @Mezzorainpiu Annunziata chieda a #Locatelli della situazione vaccinazioni in Lombardia #agenziaAria che sbaglia co… - Soverato : Emergenza Covid, convocati gli stati generali della Calabria - 100x100Napoli : I convocati della #Roma. - CiuottoVs : RT @laGigogin: Eccolo il dato della Stazione Marittima di Napoli di ieri. Astrazeneca e personale scolastico, il 36% dei convocati per il… -

Ultime Notizie dalla rete : convocati della

In provincia, in molti hanno rinunciato alla dose vaccinale, a seguito a dubbi e timori legati alla vicenda che ha interessato Astrazeneca: oltre il 20% deidel mondoscuola, ha ...Regione Calabria:per il 22 marzo gli stati generali Il presidenteGiunta, Nino Spirlì , ha convocato per domani, 22 marzo, gli stati generaliCalabria per discutere dell'attuale situazione ...L’attaccante rossoblù Gianluigi Sueva risponderà alla convocazione nella Nazionale della Repubblica Dominicana in vista dell’impegno con la Dominica. Si tratta della prima gara valevole per le ...I convocati della Roma per la sfida di questa sera all'Olimpico contro il Napoli. Tre i giocatori out per infortunio, Smalling, Veretout e Mkhitaryan.