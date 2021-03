Hollywood nel 2021: sospeso tra cinema e correttezza politica (Di domenica 21 marzo 2021) «Dovrei emigrare da qualche altra parte, dove i pervertiti sono ben accetti: Hollywood». Buona la battuta affidata al pornografo Woody Harrelson in Larry Flynt-Oltre lo scandalo, uno degli ultimi film di Milos Forman. Era il 1996 e, con compiacimento, ci si poteva ancora riferire a Hollywood come Babilonia e un editore di riviste porno, Larry Flint, scomparso poche settimane fa, poteva fare l’upgrade fino a diventare l’emblema della libertà d’espressione. E non solo per un regista cecoslovacco catapultato a Hollywood dalla primavera di Praga che – come prima prova (quattro anni prima di firmare Qualcuno volò sul nido del cuculo) – confezionava un ritratto della sua nuova patria in cui genitori e figli condividevano solo vizi: marijuana e alcool. Si intitolava Taking off, decollare. Woody Harrelson e Courtney Love in Larry Flint – ... Leggi su iodonna (Di domenica 21 marzo 2021) «Dovrei emigrare da qualche altra parte, dove i pervertiti sono ben accetti:». Buona la battuta affidata al pornografo Woody Harrelson in Larry Flynt-Oltre lo scandalo, uno degli ultimi film di Milos Forman. Era il 1996 e, con compiacimento, ci si poteva ancora riferire acome Babilonia e un editore di riviste porno, Larry Flint, scomparso poche settimane fa, poteva fare l’upgrade fino a diventare l’emblema della libertà d’espressione. E non solo per un regista cecoslovacco catapultato adalla primavera di Praga che – come prima prova (quattro anni prima di firmare Qualcuno volò sul nido del cuculo) – confezionava un ritratto della sua nuova patria in cui genitori e figli condividevano solo vizi: marijuana e alcool. Si intitolava Taking off, decollare. Woody Harrelson e Courtney Love in Larry Flint – ...

