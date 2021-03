"Ho visto Diabolik, il film. Una favolosa fuga nei '60" - (Di domenica 21 marzo 2021) Luigi Mascheroni Mario Gomboli, editore della mitica Astorina, racconta la sfida cinematografica dei Manetti E poi disse «Non è bene che l'uomo sia solo». Così creò la donna. Eva. E c'è da dire che come entrata in scena, è splendida. «L'idea di giocarsi tutta la storia con l'entrata in scena di Eva Kant è dei fratelli Manetti. E io ho approvato subito. Così è nato Diabolik». Il film. Il film Diabolik dei Manetti Bros., Marco e Antonio, registi e sceneggiatori, è l'evento cinematografico dell'anno. Se i cinema fossero aperti. Preceduto nel 2012 da un naufragato progetto per una serie tv di Sky, annunciato nel 2018, girato a fine del 2019, finito a inizio 2020, il film è fermo da un anno. Fra le produzioni più costose di RaiCinema degli ultimi anni, Diabolik vale troppo ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 21 marzo 2021) Luigi Mascheroni Mario Gomboli, editore della mitica Astorina, racconta la sfida cinematografica dei Manetti E poi disse «Non è bene che l'uomo sia solo». Così creò la donna. Eva. E c'è da dire che come entrata in scena, è splendida. «L'idea di giocarsi tutta la storia con l'entrata in scena di Eva Kant è dei fratelli Manetti. E io ho approvato subito. Così è nato». Il. Ildei Manetti Bros., Marco e Antonio, registi e sceneggiatori, è l'evento cinematografico dell'anno. Se i cinema fossero aperti. Preceduto nel 2012 da un naufragato progetto per una serie tv di Sky, annunciato nel 2018, girato a fine del 2019, finito a inizio 2020, ilè fermo da un anno. Fra le produzioni più costose di RaiCinema degli ultimi anni,vale troppo ...

Advertising

J3YKE1 : HO BISOGNO CHE MI CONSIGLIATE ANIME DA VEDERE. PER ORA HO VISTO: TORADORA, DIABOLIK LOVERS, FREE, HAIKYUU, BOKU NO… - DIABOLIK_7 : ma #Biden visto il livore, non è che è interista? ?? #Putin - DIABOLIK_7 : @Alex_Zonghetti continuare a vivere di ricordi non aiuta, l'ho visto lo scorso anno come siete vincenti adesso, sem… - DIABOLIK_7 : RT @DIABOLIK_7: @cmdotcom #Zhang che esce dalla sede dell'#inter dopo aver visto i conti. - DIABOLIK_7 : @cmdotcom #Zhang che esce dalla sede dell'#inter dopo aver visto i conti. -