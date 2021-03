Ho un cancro alle pa*** e non ne sono uscito Il drammatico racconto di Sgarbi | Perché al mondo non c' è solo il Covid

(Di domenica 21 marzo 2021) Un Vittoriosenza freni quello intervenuto a La Zanzara, il programma di Radio24 condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Anche qui si parla di coronavirus, sul quale il critico d'arte non ha mai fatto mistero della propria posizione. “Basta retorica sui medici - tuona -. Il medico deve stare in ospedale, cura i malati che ci. Se poi trascura i malati diè già un medico che mi sta sul ca***. Non c'èilal. Io ho avuto ile ne, e ho unp**e e non neancora". La scoperta del deputato riguardo alla presunta positività al19 è arrivata dal suo medico, Mario ...

Advertising

claudiodubbiosi : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, 21 marzo 2021, con la Luna nel segno dei Gemelli fino alle ore 13 circa, poi passerà nel Cancro.… - Giupsininni : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, 21 marzo 2021, con la Luna nel segno dei Gemelli fino alle ore 13 circa, poi passerà nel Cancro.… - simo_simo2507 : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, 21 marzo 2021, con la Luna nel segno dei Gemelli fino alle ore 13 circa, poi passerà nel Cancro.… - StrianiStefano : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, 21 marzo 2021, con la Luna nel segno dei Gemelli fino alle ore 13 circa, poi passerà nel Cancro.… - PomponiGiovanna : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, 21 marzo 2021, con la Luna nel segno dei Gemelli fino alle ore 13 circa, poi passerà nel Cancro.… -

Ultime Notizie dalla rete : cancro alle

Secolo d'Italia

...e ha scoperto che 1.000 milioni di euro hanno significato l'arrivo di altri 5.000 milioni... cambiamento climatico,, oceani, città intelligenti e cibo. L'idea, presentata dall'economista ...Studente universitario in un viaggio di ricerca a Samoa, si fermòFiji per fare surf. ... i ricercatori parlano di "probabili legami" tra il PFOA e l'insorgere diai reni e ai testicoli, ...CAGLIARI. Niente commissione di sorveglianza, niente terapia ai malati di tumori neuroendocrini del pancreas. Lo denunciano i Riformatori in consiglio regionale, Michele Cossa, Sara Canu e Aldo Salari ...L' Oroscopo della giornata di domenica 21 marzo avrà in serbo brillanti sorprese per tutti i segni zodiacali. Tra gli aspetti planetari principali, la Luna si troverà in trigono a Giove e in quadratur ...