“Ho stretto forte. Stavo male dentro”: il racconto di Benno degli ultimi istanti di vita dei genitori (Di domenica 21 marzo 2021) “Ho stretto forte. Stavo male dentro”: è solo parte dell’agghiacciante racconto di Benno degli omicidi e degli ultimi istanti di vita dei genitori. «Eravamo in corridoio. Siamo cascati insieme per terra, non so se l’ho strozzato da dietro o da davanti. Ricordo solo che ho stretto molto forte. Poi sono rimasto seduto, o sdraiato in corridoio. In quel momento è suonato il mio cellulare, probabilmente ho risposto. Poi mi sono di nuovo agitato, sentendo il rumore del cellulare e, subito dopo, quello del chiavistello. Mi sono mosso verso la porta, è entrata la mamma, avevo ancora il cordino in mano e mi è venuto di fare la stessa roba, ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 21 marzo 2021) “Ho”: è solo parte dell’agghiacciantediomicidi edidei. «Eravamo in corridoio. Siamo cascati insieme per terra, non so se l’ho strozzato da dietro o da davanti. Ricordo solo che homolto. Poi sono rimasto seduto, o sdraiato in corridoio. In quel momento è suonato il mio cellulare, probabilmente ho risposto. Poi mi sono di nuovo agitato, sentendo il rumore del cellulare e, subito dopo, quello del chiavistello. Mi sono mosso verso la porta, è entrata la mamma, avevo ancora il cordino in mano e mi è venuto di fare la stessa roba, ...

